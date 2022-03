Wenig Saisonkräfte im Vergleich zu anderen Bundesländern



In Sachsen-Anhalt kamen 2021 rund 5.400 Erntehelfer, verteilt über das ganze Jahr zusammen. Das klingt zunächst viel, im Vergleich zu anderen Bundesländern oder auch dem Anteil an Familien-Arbeitskräften bei uns im Land ist das relativ wenig. Das liegt vor allem daran, dass Saisonkräfte bei den sogenannten Sonderkulturen gebraucht werden, beispielsweise Spargel, Obst und Gemüse. Dies werde in Sachsen-Anhalt vergleichsweise wenig angebaut, u.a. wegen der geringen Niederschläge hierzulande (Sachsen-Anhalt ist das trockenste Bundesland, hieß es vom Landesbauernverband.)



Weniger polnische Erntehelfer, dafür mehr aus Rumänien



Knapp ein Drittel der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft sind laut Deutschem Bauernverband Saisonarbeitende, also Arbeitskräfte mit einem auf weniger als sechs Monate befristeten Arbeitsvertrag. Sie sind überwiegend als Erntehelferinnen und -helfer beschäftigt. Von den in 2020 gezählten 274.700 Saisonarbeitskräften sind nach Einschätzung des Gesamtverbandes der Deutschen land- und forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände (GLFA) etwa 95 Prozent aus dem Ausland.



Die Anzahl der Arbeitskräfte aus Polen ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen, die Anzahl der Arbeitskräfte aus Rumänien deutlich gestiegen. Von den ausländischen Saisonarbeitskräften stammen nach Einschätzung des GFLA etwa 65 Prozent aus Rumänien, 30 Prozent aus Polen und der Rest aus anderen osteuropäischen Staaten (vorwiegend Bulgarien, Baltikum sowie Studenten aus der Ukraine).