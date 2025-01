Polizei mit Hubschrauber in Genthin im Einsatz

In Genthin im Jerichower Land ist die Polizei am Donnerstagnachmittag zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Das haben die Behörden MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt. Zuvor hatten mehrere andere Medien berichtet. Einem Bericht der Volksstimme zufolge soll es möglicherweise ein Gewaltverbrechen in der Stadt gegeben haben. Bestätigt sind diese Informationen offiziell bislang nicht. Laut dem Bericht waren auch ein Hubschrauber und die Feuerwehr im Einsatz.