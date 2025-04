In der JVA Burg im Jerichower Land soll ein Häftling seine Ehefrau getötet haben. Wie die Staatsanwaltschaft Stendal MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag mitteilte, hatte die 35-Jährige den 37 Jahre alten Tatverdächtigen besucht und wurde dann tot aufgefunden.

Das Opfer war den Angaben nach bei ihrem Mann zu einem sogenannten Langzeitbesuch. Solche Besuche finden in der Regel in dafür gesondert hergerichteten Räumen statt und werden nicht akustisch oder optisch überwacht. Die Teilnehmer haben aber mit Kontrollen durch den Besuchsdienst zu rechnen. Ein Langzeitbesuch dient dazu, Beziehungen zu Angehörigen wie Kindern in geschützten Räumen zu ermöglichen.