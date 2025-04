Nach dem Todesfall soll das Gefängnis in Burg erneut Thema im Landtags-Rechtsausschuss werden. Der Vorsitzende Christian Hecht von der AfD sagte dem MDR, man habe bereits einen entsprechenden Antrag auf der Tagesordnung für die nächste Sitzung. Er erwarte dann konkrete Informationen von der Justizministerin. Hecht betonte, bislang wisse er über den neuen Vorfall auch nicht mehr, als in den Medien berichtet werde. So sei nicht einmal klar, ob ein Tötungsdelikt vorliege. Mittlerweile sei er aber zu der Überzeugung gekommen, dass in Burg etwas grundsätzlich nicht so laufe, wie es in einer modernen JVA laufen sollte.