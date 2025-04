Ein 'Weiter so' dürfe es nicht geben – weder im Umgang mit hochgefährlichen noch mit vermeintlich unauffälligen Gefangenen. Erben erinnerte daran, dass auch der Attentäter von Halle in dem Gefängnis Bedienstete bedrohen und einen Fluchtversuch unternehmen konnte. Ihn mache die Fülle der Vorfälle dort stutzig.

Linken-Politikerin von Angern fordert schnelle Klärung des Tathergangs

Die Vorsitzende der Linken im Landtag, Eva von Angern, teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, die Tat in einem Gefängnis, quasi in Obhut des Staates, sei besonders dramatisch. Die Angehörigen des Opfers und die Öffentlichkeit bräuchten daher schnell Klarheit über den Tathergang. Die Landesregierung müsse die Frage beantworten, ob sie zu verhindern gewesen wäre.

Bildrechte: imago images/Eckehard Schulz Der innenpolitische Sprecher der Grünen im Landtag, Sebastian Striegel, sagte laut einer Mitteilung der Fraktion, es stehe der konkrete Verdacht eines Femizids im Raum. Es sei schwer zu verstehen, wie eine Besucherin in einem Hochsicherheitsgefängnis Opfer eines so schrecklichen Verbrechens werden könne. Gerade an diesem Ort müsse der Staat Sicherheit gewährleisten. Es brauche zügige und gründliche Ermittlungen, auch durch das Justizministerium.



Striegel ergänzte im Gespräch mit dem MDR, in Burg gebe es eine Häufung von sicherheitsrelevanten Vorkommnissen. Da müsse man auch nach strukturellen Ursachen fragen.

Der innen- und justizpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Guido Kosmehl, sprach sich im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT dafür aus, die Sicherheit bei den unbeobachteten Langzeitbesuchen zu verbessern. Man müsse nach Möglichkeiten suchen, die die Privatsphäre der Beteiligte nicht verletzen. Kosmehl sagte, grundsätzlich sei er für solche Langzeitbesuche.

JVA Burg erneut Thema im Rechtsauschuss

Nach dem Todesfall soll das Gefängnis in Burg erneut Thema im Landtags-Rechtsausschuss werden. Der Vorsitzende Christian Hecht von der AfD sagte dem MDR, man habe bereits einen entsprechenden Antrag auf der Tagesordnung für die nächste Sitzung. Er erwarte dann konkrete Informationen von der Justizministerin. Er sei zu der Überzeugung gekommen, dass in Burg etwas grundsätzlich nicht so laufe, wie es in einer modernen JVA laufen sollte.

JVA Burg gilt als eines der modernsten Gefängnisse Deutschlands

Bildrechte: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert Das Justizministerium sprach unterdessen den Angehörigen und Freunden des Opfers seine Anteilnahme aus. Auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT teilte das Ministerium mit, eine Aufarbeitung unter Beteiligung des Justizvollzugs sei eingeleitet worden. Da das konkrete Geschehen bislang ungeklärt ist, seien die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft abzuwarten.



Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Burg wurde 2009 eröffnet. Es handelt sich laut Justizministerium um das größte und modernste Gefängnis Sachsen-Anhalts. Die JVA biete Platz für rund 650 männliche Strafgefangene mit mittlerem bis hohem Sicherheitsstandard.