Wie die Zeitung "taz" berichtete, soll ein Übersichtsplan der JVA in die Hände von Insassen geraten sein. Dabei handle es sich um ein elfseitiges Dokument, in dem Lagepläne aller Räume und Etagen, in denen neben Installationskanälen, Schlüssel- und Saferaum auch Orte verzeichnet seien, an denen Waffen und Munition gelagert sind.