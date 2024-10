Unabhängig von dieser Diskussion zeigt sich der Biederitzer Bürgermeister Gericke dennoch optimistisch, was die Zukunft der Einheitsgemeinde angeht. Das Interesse an Biederitz sei gestiegen. So wurden demnach neue Grundstücke verkauft und Baugruben ausgehoben, etwa in Biederitz und Heyrothsberge. Meistens würden junge Menschen bauen, die Kinder hätten oder eine Familie planten, so Gericke. "Wir sind guter Hoffnung, dass unsere Gemeinde wächst und künftig wieder mehr Kinder in den Einrichtungen betreut werden können."