Eine Krähenplage auf dem Fußballplatz in Gommern im Landkreis Jerichower Land scheint beendet. Die Vögel hatten auf der Jagd nach Käfern den Rasen mit ihren Schnäbeln großflächig zerstört. Von ebenfalls betroffenen Vereinen hatte der SV Eintracht Gommern schließlich den Tipp bekommen, die am stärksten zerpickten Stellen mit Wasser zu fluten. Der erste Vorsitzende Steffen Hartwig sagte MDR SACHSEN-ANHALT, auch die Beregnungsanlage habe man wieder eingeschaltet und Saatgut bestellt. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT war das offenbar von Erfolg gekrönt. Aktuell halten sich die Krähen vom durchnässten Rasen fern.

Bei dem für Krähen offensichtlich besonders schmackhaften Käfer handelt es sich übrigens um den sogenannten Purzelkäfer. Er verdankt seinen Namen den "purzelnden" Bewegungen, wenn er sich etwa vor Fressfeinden in Sicherheit bringen will. Nach den Worten des Vereinsvorsitzenden Hartwig hängt der Purzelkäfer für gewöhnlich am Wurzelwerk, sodass er beim Bewässern auch abgesammelt werden kann.