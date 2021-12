Das etwa 900 Jahre alte Kloster will 2022 moderner werden. Entstehen soll ein neues Projektzentrum, also eine Klosterschule, in der Schüler alles rund um das Kloster erfahren können. Etwa: Wie haben die Mönche damals gegessen, was haben sie angehabt und wie haben sie geschrieben? Oder: Wie stellt man eigentlich die Backsteine her, aus denen das Kloster Jerichow besteht? Dafür wird derzeit ein Gebäudeteil im Kloster ausgebaut. Im kommenden Jahr sind aber auch wieder Konzerte geplant, etwa das Jazzfestival.