Bretter, die die Welt bedeuten, gibt es nicht nur im Theater, sondern auch in Magdeburg. In der Elbestadt trainiert die Profiboxerin Lara Ochmann für ihre Wettkämpfe. Die 25-Jährige hat seit ihrem Einstieg in die Boxkarriere vor sieben Jahren beachtliche Erfolge im Boxring vorzuweisen. In 16 Kämpfen ging sie 14-mal als Siegerin aus dem Ring. Erst im Oktober vergangenen Jahres erkämpfte sie sich den internationalen Titel der WBF (World Boxing Federation) im Federgewicht.