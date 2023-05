In Lostau im Landkreis Jerichower Land gilt seit Dienstag ein Durchfahrtsverbot für Lkw . Doch bisher ist es nicht sehr wirksam. Etliche Lastwagen, die zum Beispiel einen Stau auf der angrenzenden Autobahn 2 umfahren wollen, halten sich nicht an das Verbot und fahren trotzdem durch den kleinen Ort, bestätigen Beobachtungen des MDR .

Wird das Lkw-Durchfahrtsverbot missachtet, kann ein Bußgeld von 100 Euro fällig werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Die Verkehrsschilder interessieren keinen", sagte Ortsbürgermeister Thomas Voigt MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag. Die Polizei müsse das Verbot kontrollieren, so Voigt weiter.



Doch dafür fehle das Personal, sagt Jörg Löffler vom Polizeirevier Jerichower Land: "Wir können nicht überall sein." Allerdings werde versucht, konsequent Kontrollen durchzuführen. Werden Lkw-Fahrer dabei erwischt, wenn sie ein Durchfahrtsverbot missachten, ist ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro fällig.