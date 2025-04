Abenteuer Loburg: familiäre Wurzeln und Heimatverbundenheit

Zehn Standorte betreibt Karls aktuell in Deutschland, es gibt konkrete Pläne für eine Expansion in die USA. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, das Unternehmen suche nach einem neuen Standort im Harz. Inzwischen sind die Pläne offensichtlich konkret. Aber: "Noch nicht ganz spruchreif", wie Karls-Chef Robert Dahl im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT sagt. Die Verkündung bahne sich an, mehrere Standorten seien in der Auswahl gewesen. "Für uns ist der Harz eine prädestinierte Gegend durch die vielen Gäste-Übernachtungen und Tages-Gäste", sagt Dahl. "Da fühlen wir uns wohl, vergleichbar mit der Ostsee-Küste." Der Heimat von Karls also.

Gott sei Dank bin ich vorher nicht hingefahren, dann wäre die Entscheidung vielleicht anders ausgefallen. Das sah auf den Fotos etwas freundlicher aus als in Wirklichkeit. Robert Dahl, Chef vom Erdbeer-Unternehmen "Karls"

Auch Loburg ist für Robert Dahl aber Heimat. Seine Familie mütterlicherseits stammt aus dem Ort. Während seine Eltern mit der Erdbeerernte beschäftigt waren, habe er früher als Kind immer sechs Wochen bei seinen Großeltern verbracht. Opa und Oma hätten ihm dann immer von Loburg vorgeschwärmt. Irgendwann, Dahl war längst erwachsen, wurde ihm von seiner Tante ein Brief seines Großvaters übergeben. Darin drückte "mein Opa den Wunsch aus, dass wir aus dem alten Gutsbetrieb in Loburg wieder etwas machen, wenn sich die Chance ergibt", erzählt Dahl.

Die Chance ergab sich. Für 80.000 Euro erwarb Robert Dahl, heute 54 Jahre alt, das alte Rittergut. 2014 war das. "Ich bin gar nicht noch einmal hingefahren, sondern habe mir nur die Bilder in der Anzeige angeschaut und entschieden, dass ich das kaufe", erinnert er sich und schmunzelt: "Gott sei Dank bin ich vorher nicht hingefahren, dann wäre die Entscheidung vielleicht anders ausgefallen. Das sah auf den Fotos etwas freundlicher aus als in Wirklichkeit. Aber so ging das Abenteuer dann los." Das denkmalgeschützte Rittergut zu sanieren, habe Zeit und Geduld in Anspruch genommen, sich schlussendlich aber gelohnt, so Dahl.

Heruntergekommenes Rittergut mit neuem Leben gefüllt

Die Einwohner von Loburg hatten zu Beginn allerdings so ihre Bedenken, zumindest einige. "Manch einer hat gesagt, dass wir hier keine Mickey-Maus-Stadt werden wollen", erinnert sich Gabriele Schmohl. "Das war und ist aber ja gar nicht so angelegt." Was gemeint ist: In den anderen Erlebnisdörfern von Karls dominieren zahlreiche Fahrgeschäfte das Bild, im Grunde sind die Anlagen große Freizeitparks. "Das Rittergut ist aber weit davon entfernt", sagt Gabriele Schmohl. "Die Loburger wollen ihre Beschaulichkeit behalten. Die meisten sind bereit, vieles mitzumachen, aber es muss im Rahmen bleiben."