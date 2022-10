Jetzt soll die Politik vermitteln: Müller hatte sich bereits während der Landtagswahl 2021 an seine Abgeordneten vor Ort gewendet. Das Interesse war zunächst groß. Viele Mails wurden geschrieben, nach der Wahl blieb jedoch nur Elrid Pasbrig von der SPD am Thema dran, sagt Müller. Der Petitionsausschuss im Landtag sollte helfen. Für Müller der erste Termin in so einem Kreis. Mit dabei: Vertreter des LHW und des Umweltministeriums. Nervös notiert der Mitarbeiter des Hochwasserbetriebs die Fragen von Müller und Pasbrig. Auf vieles gibt es keine Antworten.