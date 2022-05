In Burg im Jerichower Land haben zwei Mädchen am Mittwoch einen Wiesenbrand ausgelöst. Nach Angaben der Polizei ist den beiden ein brennendes Streichholz heruntergefallen. Die Wiese sei sofort in Brand geraten. Die Mädchen hätten erfolglos versucht, das Feuer auszutreten. Anschließend wählten sie den Notruf, so die Polizei. Eine Fläche von knapp 900 Quadratmetern musste gelöscht werden.