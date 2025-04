Im Fall der vermissten Jungs aus Möckern ( Landkreis Jerichower Land ) ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Wie ein Sprecher der Polizei in Burg MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwochvormittag sagte, ist nun auch die Bundespolizei im Einsatz. Hintergrund sei, das es bislang noch keinerlei Hinweise zum Verbleib der Jungs gebe. Bereits gestern sind Ermittler mit Spürhunden durch Möckern gelaufen.

Diese hätten auch zweimal angeschlagen, so der Sprecher. Am Mittwoch sind wieder Beamte im Ort unterwegs. Sie befragen die Anwohner, ob die vielleicht gesehen haben, wie einer der Jungs in einen Zug gestiegen ist. Außerdem werden die Kinder aus dem Wohnheim der Beiden befragt. Die zwei 10- und 12-jährigen Jungs werden seit gestern Mittag vermisst.