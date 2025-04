Suche beendet Beide vermisste Jungen aus Möckern wiedergefunden

24. April 2025, 04:49 Uhr

Die Polizei hat die beiden in Möckern im Jerichower Land seit Dienstag vermissten Jungen wiedergefunden. Während einer der beiden bereits am Mittwochnachmittag in Berlin wieder aufgetaucht war, konnten die Beamten den anderen am Abend in Brandenburg ausfindig machen.