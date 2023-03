Spaziergänger haben in einem Wald bei Möckern (Jerichower Land) eine Leiche gefunden. Wie die Polizei meldet, lag der Leichnam am Mittwochvormittag in einem Wald am Lochower Weg und ist bereits stark mumifiziert, sodass derzeit "keine Rückschlüsse auf Todesart und das Geschlecht gezogen werden können", heißt es in der Mitteilung.