Mit mehreren Streifenwagen hat die Polizei in Möser im Jerichower Land einen Autofahrer verfolgt. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN-ANHALT am Freitagmorgen mitteilte, hatte sich der Mann auf der nahen Bundesstraße 1 am Donnerstag einer routinemäßigen Verkehrskontrolle entzogen. Bei der Verfolgung kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.