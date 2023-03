Im Frühjahr 2008 war herausgekommen, dass im Jerichower Land Hunderttausende Tonnen Haushaltsmüll illegal in Tongruben verfüllt worden sind. Die ehemalige Betreiberfirma ging insolvent. Für die Sanierungskosten kommt größtenteils das Land und damit der Steuerzahler auf. 7,5 Millionen Euro hat sich das Land allerdings von privaten Beteiligten zurückgeholt.

In den Gruben hatten sich Deponiegase und Sickerwasser gebildet. Der Abschluss der Gesamtsicherung im Tontagebau Vehlitz sei in diesem Jahr geplant, sagte der Sprecher. Die Sanierung in Möckern ist abgeschlossen.



Während das Land größtenteils die Sanierungskosten für die Gruben trägt, musste sich der Landkreis um die Gefahrenabwehr über der Erde kümmern. Dazu wurden 5,9 Millionen Euro für ein Gelände investiert, das als Mülllagerplatz diente. Rund 32.000 Tonnen Müllbeton sind aus der Erde geholt und ordnungsgemäß entsorgt worden.