Nach dem Müll-Skandal von 2008 um die Tongruben in Vehlitz und Möckern im Landkreis Jerichower Land ist nun die Sanierung der Gruben abgeschlossen. Das Gelände der Tongrube Vehlitz war als Müll-Lagerplatz genutzt worden. Die Sanierung der Tongrube Möckern war bereits zuvor beendet worden.

Im Frühjahr 2008 war herausgekommen, dass im Jerichower Land Hunderttausende Tonnen Haushaltsmüll illegal in Tongruben verfüllt worden sind. Die ehemalige Betreiberfirma ging insolvent. Für die Sanierungskosten kommt größtenteils das Land auf. In den Gruben hatten sich Deponiegase und Sickerwasser gebildet. "Die aktuell laufenden Arbeiten zur Oberflächenabdichtung werden nach den derzeitigen Planungen voraussichtlich im Jahr 2023 abgeschlossen", sagte ein Sprecher von Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) mit Blick auf die Tongrube in Vehlitz.