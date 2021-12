Die Bundeswehr verleiht den besten Mannschaftssoldatinnen und -soldaten künftig den neuen Dienstgrad eines Korporals. Die bundesweit ersten vier Korporale wurden am Mittwoch bei einem feierlichen Appell am Standort des Logistikbataillons 171 in der Clausewitz-Kaserne in Burg (Jerichower Land) befördert – zwei aus dem Heer, einer aus der Luftwaffe und einer von der Marine, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Damit gibt es nun oberhalb des Dienstgrads Oberstabsgefreiter den Korporal und den Stabskorporal.