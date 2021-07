Mehr als ein Jahr Bauzeit Neuer Busbahnhof in Burg geht in Betrieb

Hauptinhalt

In Burg ist am Montag der umgebaute, neu gestaltete Busbahnhof in Betrieb gegangen. Bei der Fertigstellung des Bauprojektes hatte es in den vergangenen Wochen Probleme gegeben. So war das bunte Glasdach nicht rechtzeitig fertig geworden.