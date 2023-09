Grund sei wahrscheinlich Sauerstoffmangel im Gewässer. Bereits am Donnerstagabend war der Anglerverein im Dauereinsatz um Kadaver aus dem See zu fischen. Die Feuerwehr wälzte währenddessen das Wasser um, um Sauerstoff in den See zu bekommen. Für Freitagvormittag werden Lkw erwartet, um die Tonnen an toten Fischen abzutransportieren und zu entsorgen.