In einem See in Parchau bei Burg (Jerichower Land) beklagen Angler erneut ein massives Fischsterben. Nach Angaben des örtlichen Anglervereins vom Donnerstag seien praktische alle Arten von Fischen betroffen. Der Vereinsvorsitzende Norman Becker sprach von geschätzt vier Tonnen toten Fischen in einem der drei Teile des Sees. Bereits am Donnerstagabend war der Anglerverein im Dauereinsatz um Kadaver aus dem See zu fischen.