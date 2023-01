Dieser Schützenpanzer sollte eigentlich in diesem Jahr den Nato-Verbündeten als modernster Schützenpanzer präsentiert werden, denn Deutschland führt seit Jahresbeginn die schnelle Eingreiftruppe der Nato an. Bei einer Übung im Dezember waren jedoch alle 18 eingesetzten Pumas ausgefallen. Dadurch galt der Schützenpanzer kurzzeitig als störanfällig. In Altengrabow soll der Puma seine Leistungsfähigkeit nun noch einmal unter Beweis stellen. Oberstleutnant Eugen Poch, der Standortkommandant, wird den Bundesverteidungsminister am Donnerstagvormittag begleiten. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Pistorius wolle den Puma sehen und zwar "live und in Action."