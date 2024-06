Jerichower Land Polizei verfolgt mutmaßlichen Autodieb mit Hubschrauber

13. Juni 2024, 15:48 Uhr

Im Kreis Jerichower Land hat die Polizei am Morgen einen mutmaßlichen Autodieb mit Hubschrauber und Fährtenhund verfolgt. Der 17-Jährige war in einem SUV unterwegs, der in Nordrhein-Westfalen als gestohlen gemeldet ist.