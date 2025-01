Mutmaßliche Schokodiebe sind der Polizei in Genthin im Jerichower Land bei einer Verkehrskontrolle ins Netz gegangen. Im Wagen fanden die Beamten 150 bis 200 Kilogramm Schokolade in Tüten und Taschen, teilte die Polizei in Burg mit. Außerdem befanden sich im Auto drei Jacken, deren Innen- und Außentaschen für Ladendiebstähle präpariert wurden. Sie waren noch mit Schokoladentafeln gefüllt.