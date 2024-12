Es ist bereits der zweite ähnliche Fall in Sachsen-Anhalt innerhalb weniger Wochen. Erst Mitte Oktober hatte die Polizei in Bitterfeld-Wolfen im Kreis Anhalt-Bitterfeld einen Radfahrer mit einem Alkoholwert von 4,6 Promille aus dem Verkehr gezogen. In Köthen war im Juli ein Radler mit 4,1 Promille erwischt worden.