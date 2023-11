Kamilla Bühring aus Möckern im Landkreis Jerichower Land hat den Deutschen Preis für Denkmalschutz 2023 bekommen. Bei der Preisverleihung am Montag in Erfurt wurde ihr Engagement um den Pfarrhof in Möckern mit der Silbernen Halbkugel geehrt. Es sei ihr "in beeindruckender Weise gelungen, Pfarrhaus und Nebengebäude denkmalgerecht zu sanieren", hieß es in der Würdigung.