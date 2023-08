Überfall auf Rezeption Fahndung nach gescheitertem Raubüberfall auf Krankenhaus in Burg

Ein unbekannter Mann hatte am Wochenende erfolglos versucht, eine 52-Jährige an der Rezeption des Krankenhauses in Burg zur Herausgabe von Bargeld zu zwingen. Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Täter um Mithilfe.