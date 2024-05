Im Jerichower Land sind erneut Nazischmierereien aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannte in Gerwisch ein Hakenkreuz an einen Fahrkartenautomaten gesprüht sowie den Schriftzug "88" an die Bahnunterführung. Es sei ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet worden.