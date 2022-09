Hochwasserschutz Sanierung des Elbdeichs in Jerichow hat begonnen

Hauptinhalt

Der Deich an der Elbe bei Jerichow im Landkreis Jerichower Land wird saniert. Die Bauarbeiten habn am Montag begonnen. Der Deich war bei Hochwasser in den Jahren 2002 und 2013 stark beansprucht worden.