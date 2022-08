Nach 14 Jahren Bauzeit ist am Dienstag die zweite Schleuse Wusterwitz an der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt für den Schiffsverkehr freigegeben worden. Sie kann der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt zufolge Schiffe mit mehr Tiefgang durchlassen, als die alte Schleuse, die bereits fast 100 Jahre alt war. Etwa 1.000 Tonnen mehr können nun per Schiff transportiert werden. Dadurch können künftig größere Frachtschiffe quer durch Sachsen-Anhalt fahren.