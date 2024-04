Seit 2022 mahnt das Landesschulamt deshalb eine Schließung oder Zusammenlegung an. Nun wird ab August 2025 die Sekundarschule Brettin in die Genthiner Sekundarschule eingegliedert. An beiden Standorten soll weiter Unterricht stattfinden. In welcher Form Jahrgänge, Klassen und Lehrer aufgeteilt werden, steht noch offen.