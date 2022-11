Die Kosten für die Umbauarbeiten an der Schwimmhalle in Burg im Jerichower Land haben sich deutlich erhöht. Das sagte Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) bei einer Baustellenbegehung am Mittwoch. Eingeplant habe man sieben Millionen Euro, inzwischen seien es rund elf Millionen Euro.