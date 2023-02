Die Gemeindeverwaltung hört natürlich das Klingeln in der Kasse. Wie in so ziemlich alle Gemeinden im Osten ist auch in Möser das Geld knapp. Durch den Solarpark und die EEG-Umlage von 0,02 Cent pro Kilowattstunde sollen jedes Jahr eine Million Euro ins Stadtsäckel fließen. Eine verlockende Größenordnung. Die Gemeinderäte waren schnell überzeugt, für das Projekt zu stimmen, zumal ihnen mitgeteilt wurde, dass sie später jedes einzelne Teilobjekt noch ablehnen können.