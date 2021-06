Säuberungsarbeiten laufen Niegripper See wegen Verschmutzung mit Öl gesperrt

Auf dem Niegripper See im Jerichower Land sind am Mittwoch Kraftstoff und Motoröl ausgelaufen. Laut Landkreis entstand dabei ein großer Umweltschaden. Der See bleibt vorerst gesperrt, da noch Reinigungsarbeiten laufen. Viele Badegäste hat das aber nicht gestört.