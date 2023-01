Mängel an Spieplätzen Großteil der Spielplätze in Burg wieder nutzbar

Bei dem Großteil der Spielplätze in Burg und Umgebung sind die im letzten Jahr festgestellten Mängel behoben worden. Bei einer Routineüberprüfung waren 2022 bei 19 von 29 Spielplätzen Mängel an Spielgeräten festgestellt worden. Laut Bürgermeister sind auch neue Spielgeräte in Planung.