In wärmere Gefilde Sachsen-Anhalts Störche bereiten Abflug in den Süden vor

Störche in diesem Jahr in Dornburg. Bildrechte: MDR/André Plaul

In Sachsen-Anhalt bereiten sich die Störche auf ihre Reise in den Süden vor. Die Vögel sammelten sich aktuell und bildeten größere Gruppen, sagte Michael Kaatz vom Storchenhof Loburg am Freitag. Diese Sammelphase dauere etwa eine Woche. Wenn sich genügend Störche zusammengefunden hätten, gebe meist ein Storch das Signal zum Abflug.

Diese Phase sei für die Jungvögel enorm wichtig. Sie müssten in kürzester Zeit lernen, selber ausreichend Futter zu suchen, so Experte Kaatz. Wenn ein Jungvogel das nicht schnell genug lerne, bringe ihn das oft an die Grenzen seiner Kräfte: "Dann fliegt er vielleicht mit so einer Gruppe mit, aber unterwegs geht ihm dann völlig die Puste aus." Es sei leider eine der größten Verlust-Ursachen, dass die Jungen den Strapazen der langen Reise nicht gewachsen seien.