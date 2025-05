Streetworker ist "wie ein Bruder für mich"

An diesem Donnerstag im April stehen die Türen offen. Einer, der vorbeischaut, ist Jerjes, 20 Jahre alt und aus Syrien. Seit anderthalb Jahren lebt er in Deutschland. Gordon Bothur hat ihn unter anderem beim Streichen seiner Wohnung und Behördengängen unterstützt. "Gordon ist immer sehr nett und hilfsbereit", sagt Jerjes, der aktuell einen Sprachkurs besucht. "Er ist nicht nur ein Freund, sondern wie ein Bruder für mich."

Auch die anderen Jugendlichen, die den Streetworker an diesem Tag besuchen, erzählen von großer Wertschätzung: "Es tut sehr gut, mit ihm zu reden", sagt die 16 Jahre alte Leonie. "Er hat mir geholfen, besser mit meinen Ängsten umzugehen." Und Emily, 14 Jahre alt, sagt: "Wir können mit Gordon über Probleme, die wir zuhause oder in der Schule haben, reden. Außerdem freue ich mich auch immer, meine Freunde hier zu treffen."

Beziehungsprobleme und Suizidgedanken Thema der Jugendarbeit

Gordon Bothur, der Jugendliche zwischen 14 und 27 Jahren begleitet, unterstützt bei verschiedenen Problemen. "Das geht los bei Schwierigkeiten im Freundeskreis oder mit dem Ex-Freund oder der Ex-Freundin und geht bis hin zu Suizidgedanken", erzählt der Streetworker. "Ich unterstütze, so gut ich kann. Wenn ich an einen Punkt gelange, an dem ich nicht weiter weiß oder es einer weiteren Hilfe benötigt, vermittele ich und begleite den Weg mit."

Die größte Herausforderung dabei sei, die Jugendlichen zu erreichen. "Unser Projekt befindet sich ja noch im Aufbau, es kann noch bekannter werden", sagt Gordon Bothur. "Aber es gab auch schon schöne Momente. Einmal zum Beispiel ist ein Jugendlicher mit einer Simson an mir vorbei gefahren, hat mich erkannt und ist dann umgedreht, um mir eine halbe Stunde lang sein Moped zu zeigen, an dem er selbst geschraubt hat. Solche Szenen zeigen doch, dass du ein bisschen in den Köpfen hängen bleibst."

Zukunft des Streetworkers gesichert?