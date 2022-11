Was für Haushalte gilt, ist auch für Städte und Gemeinden relevant, denn dass zum Beispiel die Straßenbeleuchtung ausfällt, dürfte das eher kleinere Übel sein. Das zeigte sich am 7. Juli dieses Jahres exemplarisch in Burg im Jerichower Land, als am Nachmittag für die Länge eines Fußballspiels der Strom ausfiel. Rund 20.000 Haushalte waren davon betroffen, aber auch die Ampelanlagen in der Stadt, die Tankstellen und Supermärkte sowie das Telefonnetz.