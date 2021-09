Insolvenz Thurn Germany Im Waschmittel-Werk Genthin mehr als 50 Jobs bedroht

Das Waschmittelwerk Genthin lief wieder, doch nun ist die Zukunft unklar: Die mehr als 50 Jobs am Standort sind in Gefahr, weil der Hersteller Thurn Germany insolvent ist. Für zwei Standorte, einer in Nordrhein-Westfalen und einer in den Niederlanden, kommt überraschend das Aus. Wie "Lebensmittelzeitung" und "Volksstimme" berichten, ist Genthin ebenfalls gefährdet. Hoffnung liegt auf Gesprächen mit einem Investor für den Standort im Osten.