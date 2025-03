Hunde nach Rettungsaktion in schlechtem Zustand

Tierheimleiterin Astrid Finger war bei dem Einsatz im Januar dabei. "Die waren in einem ganz kleinen Areal am Haus eingesperrt, hatten keine Bewegung. Es war verdreckt, alles voller Kot, Müll, gammeligem Brot", erinnert sie sich. Die Hunde hätten keine richtigen Schutzhütten gehabt. Die, die im Haus waren, hätten gestunken. Sieben der Hunde reagierten so aggressiv auf die Rettung durch die Tierschützer, dass sie für den Transport in Narkose geschossen wurden.

Das Tierheim in Burg hat alle 27 Hunde aus dem Fall aufgenommen, teilweise in sehr schlechtem Zustand. Finja war abgemagert und hatte eingewachsene Krallen, die zu Entzündungen in ihren Beinen geführt haben. Sie muss schlimme Schmerzen gehabt haben, meint Astrid Finger. Drops wollte sich zu Beginn nicht einmal anfassen lassen, mittlerweile kann seine Tierpflegerin ihn sogar streicheln. Bildrechte: MDR/Sarah-Maria Köpf

Die Hunde werden im Tierheim aufgepäppelt und erzogen. Noch ist es für Drops purer Stress, das Gehege zu verlassen. An der frischen Luft vor dem Haus zittert er. Er lernt gerade, an der Leine zu gehen, was ihm jedoch schwerfällt. Auf dem Weg zur Wiese bleibt er immer wieder stehen und legt seine Pfote auf das Band. "Das war ganz viel Arbeit von den Pflegern, da Vertrauen aufzubauen. Aber sie sollen ja die Chance auf ein Zuhause haben und dazu gehört Training. Das sind Tiere, die in ihrem Leben leider nichts erleben durften", bedauert Astrid Finger.

Animal Hoarder verleugnen Situation

Wie Drops und seinen Kameraden geht es den meisten Tieren, die aus der Obhut von sogenannten Animal Hoardern gerettet werden. "Diese Menschen können die Situation in aller Regel nur schlecht reflektieren und verharmlosen oder leugnen sie", sagt Gesundheitswissenschaftler Michael Christian Schulze, der in Kooperation mit der TU Dresden zum Thema forscht.

Was ist Animal Hoarding? Animal Hoarding heißt auf Deutsch "Tierhortung" und kann auch als Tiersammelsucht übersetzt werden. Darunter versteht man das krankhafte Sammeln und Halten von Tieren. Laut Tierschutzbund halten die Betroffenen so viele Tiere, dass sie diese nicht mehr angemessen versorgen können. Dabei würden sie häufig nicht erkennen, wie schlecht es den Tieren in ihrer Obhut geht.

Fälle von Animal Hoarding in Deutschland steigen