Tierheim Burg Verwahrloste Hunde monatelang aufgepäppelt – nun vermittlungsbereit

12. Mai 2025, 15:39 Uhr

Nach monatelang aufzupäppeln, vermittelt das Tierheims Burg/Schartau die ersten beschlagnahmten Hunde, die eine Tierquälerin in Gommern gehalten hatte. Anfang des Jahres waren die Tiere in einer einstigen Gaststätte in katastrophalem Zustand gefunden worden.