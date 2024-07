Jerichower Land Landkreis: "Wussten nichts von Quälereien in Ferkelzuchtbetrieb Kleindemsin"

04. Juli 2024, 08:04 Uhr

In einer Ferkelzucht-Anlage in Kleindemsin im Jerichower Land soll es zu Verstößen gegen das Tierschutzgesetz gekommen sein. Beim Landkreis will man davon nichts gewusst haben – obwohl bei der letzten Kontrolle Mängel festgestellt worden waren.