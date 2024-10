In der Ferkelzuchtanlage in Kleindemsin gibt es nach Angaben des Betreibers etwa 6.000 Sauen und bis zu 15.000 Ferkel. Das ARD-Magazin Kontraste hatte im Juni verdeckte Filmaufnahmen von der Tierschutzorganisation "Animal Equality" gezeigt, die ein Insider u.a. im Jahr 2023 in der Ferkelzuchtanlage in Kleindemsin aufgezeichnet hatte. Darauf war zu sehen, wie Mitarbeiter Ferkel auf den Boden werfen, treten und schlagen. Ein Tier wurde mit schwarzer Farbe angemalt.