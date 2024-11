Nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Burg im Jerichower Land hat die Polizei inzwischen fünf Tatverdächtige festgenommen. Das teilte das Polizeirevier in Stendal MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag mit. Polizisten durchsuchten demnach am Mittwoch die Wohnungen der Männer in Magdeburg und Haldensleben. Ihr Alter wurde mit 17, 18 und 25 Jahren angegeben.