Die Staatsanwaltschaft Stendal hat die Ermittlungen nach einem Tötungsdelikt in Burg im Jerichower Land übernommen. Das bestätigte die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntag.



Am Samstagabend wurde den Angaben zufolge ein 45-jähriger Mann mit lebensbedrohlichen Verletzungen im Südring aufgefunden. Trotz Hilfe sei er noch vor Ort gestorben. Die Polizei sperrte den Tatort ab und nahm die Ermittlungen auf.