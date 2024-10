Die Ermittlungen nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt an einem 45 Jahre alten Mann in Burg im Jerichower Land laufen weiter auf Hochtouren. Informationen zur genauen Todesursache und den Hintergründen würden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stendal.

Am Samstagabend war der Mann aus Syrien schwer verletzt auf einer Straße in Burg angetroffen worden. Trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen sei er aber noch vor Ort gestorben, hatte die Polizei am Wochenende mitgeteilt. Danach hatte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.