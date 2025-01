Genthin: Junge Frau tot, Polizei fasst mutmaßlichen Täter

Nach dem mutmaßlichen Gewaltverbrechen an einer jungen Frau in Genthin im Jerichower Land hat die Polizei den Tatverdächtigen gefasst. Das teilten die Beamten am Freitagmittag mit. Der 28 Jahre alte Deutsche wurde außerhalb von Genthin gefasst, teilte die Staatsanwaltschaft Stendal MDR SACHSEN-ANHALT mit. Die Behörden hatten zuvor mit einem Foto und per Hubschrauber nach dem Mann gefahndet.